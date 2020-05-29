Tesla Cybertruck у тунелі, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n138971-ilon-mask-proyihavsya-na-tesla-cybertruck-po-eksperymentalnomu-tunelu-pid-los-andjelesom-video.html

Ракурс

Ілон Маск, відомий американський бізнесмен та винахідник, проїхався на Cybertruck — першому цілком електричному пікапі компанії Tesla по експериментальному тунелю під Лос-Анджелесом.

Це відбулося під час зйомок телепередачі Jay Leno’s Garage, яку веде відомий колекціонер машин Джей Лено, повідомляє американський телеканал CNBC.

Лено також взяв участь у цій поїздці.

Довжина тунелю становить 1,5 км. Його проклала ще одна компанія Маска — The Boring Company. Такі підземні тунелі покликані вирішити проблему транспортного колапсу у великих містах.

Зйомки програми здійснювалися ще в січні. Це була перша спроба проїхатися на Cybertruck по тунелю, тож Маск зазначав, що хвилюється, чи поміститься у ньому машина.

Маск під час передачі зазначав, що в майбутньому розміри Cybertruck планують дещо зменшити. Проте 23 травня він у своєму Твіттері заявив, що від зменшення розмірів пікапу вирішили відмовитися.

Також Маск під час зйомок передачі запевнив, що серійний Cybertruck буде куленепробивним, збереже свій футуристичний дизайн і міцний сталевий корпус. Його міцність він продемонстрував перед заїздом, забравшись на багажник автомобіля.

Крім того, зазначив Маск, у майбутньому власники Tesla, заїхавши в тунель, передаватимуть управління автопілоту.

Cybertruck був представлений у листопаді 2019 року, його серійне виробництво планують розпочати наприкінці 2021 року.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Маск разом зі співачкою Граймс з’їздив на Cybertruck до ресторану.