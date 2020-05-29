Киевскому застройщику объявлено подозрение в растрате более 2,6 млн грн. Фото: khersonline.net

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Ракурс

Борьба с коррупцией является одним из главных требований общества, но громких «посадок» до сих пор нет. Киевскому застройщику и его сообщнику объявлено подозрение в растрате 2,6 млн грн путем злоупотребления служебным положением.

Застройщика также подозревают в составлении заведомо ложного официального документа, который повлек тяжкие последствия, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Следствие считает, что застройщик вместе с другими лицами в 2004—2013 годах приобрел доли в уставных капиталах ряда предприятий. С помощью этих предприятий самовольно были захвачены земельные участки под строительство 40 объектов. Строительство проводилось без разрешительных документов.

По мнению следствия, застройщиком под видом реконструкции в Киеве на улице Петропавловской было снесено нежилое помещение, находившееся на балансе ГП «Государственный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт инновационных технологий в энергетике и энергосбережении». Это предприятие находилось в ведомстве Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины. На месте снесенного здания был возведен многоэтажный жилой комплекс. Такие действия застройщика и его соучастника причинили министерству ущерб в размере более 2,6 млн грн.

Следственным судьей Печерского районного суда Киева 27 мая предоставлено разрешение на задержание застройщика для избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей его соучастнику.

Как ранее писал «Ракурс», трем фигурантам дела по фактам хищений средств во время реализации программы по строительству казарм для военнослужащих объявлено о подозрении.