Київському забудовнику оголошено підозру в розтраті понад 2,6 млн грн. Фото: khersonline.net

https://racurs.ua/ua/n138991-kyyivskomu-zabudovnyku-ogolosheno-pidozru-v-roztrati-ponad-2-6-mln-grn.html

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Боротьба з корупцією є однією із головних вимог суспільства, але гучних «посадок» досі немає. Київському забудовнику і його спільнику оголошено підозру в розтраті 2,6 млн грн шляхом зловживання службовим становищем.

Забудовника також підозрюють у складанні завідомо неправдивого офіційного документу, який спричинив тяжкі наслідки, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Слідство вважає, що забудовник разом з іншими особами у 2004−2013 роках придбав частки у статутних капіталах низки підприємств. За допомогою цих підприємств самовільно були захоплені земельні ділянки під будівництво 40 об'єктів. Будівництво проводилося без дозвільних документів.

На думку слідства, забудовником під виглядом реконструкції в Києві на вулиці Петропавлівській було проведено знесення нежитлового приміщення, що знаходилося на балансі ДП «Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні». Це підприємство перебувало у відомстві Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України. На місці знесеної будівлі було зведено багатоповерховий житловий комплекс. Такі дії забудовника та його спільника заподіяли міністерству збиток у розмірі понад 2,6 млн грн.

Слідчим суддею Печерського районного суду Києва 27 травня надано дозвіл на затримання забудовника для обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою його спільнику.

Як раніше писав «Ракурс», трьом фігурантам справи за фактами розкрадань коштів під час реалізації програми з будівництва казарм для військовослужбовців оголошено про підозру.