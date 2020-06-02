В России рухнул железнодорожный мост. Фото: ТАСС

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В России обрушился железнодорожный мост в Мурманской области. Это привело к транспортной катастрофе, ведь после этой аварии российский перевозчик прекратил пассажирское и грузовое сообщение с Мурманском. Это единственный железнодорожный мост, который связывает город с остальной частью России.

Опоры моста через реку Кола были подмыты из-за стремительно таявшего снега и мощных потоков воды. Обрушилась одна из пяти опор. Надводная часть моста рухнула, пишут российские СМИ.

Жертв при обрушении не было, поезда по мосту в этот момент не ходили. Люди и техника на момент обрушения на мосту также не работали.

О повреждении опоры железнодорожного моста водой стало известно еще 30 мая. Именно тогда власти области приостановили железнодорожное сообщение и начали ремонтные работы. Однако 1 июня паводок еще сильнее подмыл опоры моста, после чего он обрушился.

По предварительной информации, причиной аварии могло стать то, что мост долгие годы не ремонтировался. В то время, пока Россия показательно выделила более 200 млрд рублей на строительство Крымского моста, действительно опасные участки по всей стране остаются в аварийном состоянии.

По факту обрушения моста возбуждено уголовное дело. Оно расследуется Мурманским следственным отделом по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Напомним, строительство Крымского моста, который соединил аннексированный Крым с материковой Россией, было завершено в конце прошлого года. Оккупанты запустили железнодорожное сообщение по незаконно возведенному мосту.