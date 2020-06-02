У Росії впав залізничний міст. Фото: ТАСС

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У Росії обвалився залізничний міст у Мурманській області. Це призвело до транспортної катастрофи, адже після цієї аварії російський перевізник припинив пасажирське і вантажне сполучення з Мурманськом. Це єдиний залізничний міст, який зв’язує місто з іншою частиною Росії.

Опори мосту через річку Кола були підмиті через сніг, що стрімко почав танути, та потужні потоки води. Обвалилася одна з п’яти опор. Надводна частина мосту впала, пише «Настоящее время».

Жертв внаслідок обвалу не було, потяги у той момент не курсували. Люди і техніка на момент руйнування на мосту також не працювали.

Про пошкодження опори залізничного мосту водою стало відомо ще 30 травня. Саме тоді влада області призупинила залізничне сполучення і розпочала ремонтні роботи. Проте 1 червня паводок ще сильніше підмив опори мосту, після чого він обвалився.

За попередньою інформацією, причиною аварії могло стати те, що міст довгі роки не ремонтувався. Поки Росія показово виділила понад 200 млрд рублів на будівництво Кримського мосту, дійсно небезпечні ділянки по всій країні залишаються в аварійному стані.

За фактом обвалення мосту порушено кримінальну справу. Вона розслідується Мурманским слідчим відділом за статтею про порушення правил безпеки руху та експлуатації транспорту.

Нагадаємо, будівництво Кримського мосту, який з'єднав анексований Крим із материковою Росією, було завершене наприкінці минулого року. Окупанти запустили залізничне сполучення по незаконно зведеному мосту.