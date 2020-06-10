Отставка Авакова: Текст постановления не смог за неделю попасть из Рады в правоохранительный комитет, фото — "24 канал"

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Отставка Арсена Авакова откладывается. Текст соответствующего постановления, которое на прошлой неделе зарегистрировали в Раде, не может уже шестой день подряд попасть из главного офиса парламента в комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Этот комитет Рады сегодня не смог рассмотреть постановление об отставке министра внутренних дел Авакова. Как сообщил первый заместитель председателя комитета, нардеп из «Голоса» Андрей Осадчук, его коллеги заявили, что этот вопрос «сейчас неважен», кроме того, в течение шести дней проект так и не дошел в офис комитета.

В нашем якобы диджитализированном государстве документ не смог преодолеть расстояние в 200 метров — от здания парламента в здание комитетов, — заявил Осадчук пресс-службе партии.

Его удивляет и то, как правоохранительный комитет расставляет приоритеты в работе. Например, сегодня его члены решили внести на рассмотрение парламента несколько законопроектов по поводу COVID-19, которые должны были рассматриваться еще три месяца назад.

Рассмотрение постановления относительно отставки Авакова запланировали на следующую неделю.

Напомним, что на прошлой неделе «Голос» после отчета Авакова в Раде по поводу расследования резонансных преступлений зарегистрировал постановление об увольнении министра. Его подписали 55 народных депутатов из разных фракций.