Постанова про відставку Авакова не змогла за тиждень потрапити з Ради у правоохоронний комітет, фото — "24 канал"

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Відставка Арсена Авакова відтерміновується. Текст відповідної постанови, яку минулого тижня зареєстрували у Раді, не може вже шостий день поспіль потрапити із головного офісу парламенту до профільного комітету з питань правоохоронної діяльності.

Цей комітет Ради сьогодні не зміг розглянути постанову про відставку міністра внутрішніх справ Авакова. Як повідомив перший заступника голови комітету, нардеп з «Голосу» Андрій Осадчук, його колеги заявили, що це питання «зараз неважливе», крім того, впродовж шести днів проект так і не дійшов до офісу комітету.

У нашій нібито діджиталізовній державі документ не зміг подолати відстань у 200 метрів — від будівлі парламенту до будівлі комітетів, — заявив Осадчук прес-службі партії.

Його дивує й те, як правоохоронний комітет розставляє пріоритети у роботі. Наприклад, сьогодні його члени вирішили внести на розгляд парламенту декілька законопроектів про COVID-19, які мали б розглядатися ще три місяці тому.

Розгляд постанови щодо відставки Авакова запланували на наступний тиждень.

Нагадаємо, що минулого тижня «Голос» після звіту Авакова у Раді щодо розслідування резонансних злочинів зареєстрував постанову про звільнення міністра. Її підписали 55 народних депутатів з різних фракцій.