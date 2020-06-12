Выплаты больным COVID-19 медикам: в Минздраве назвали суммы, скриншот видео

https://racurs.ua/n139614-vyplaty-bolnym-covid-19-medikam-v-minzdrave-nazvali-summy-video.html

Ракурс

Больные коронавирусом медработники могут рассчитывать на 630 тыс. грн, которые им выплатит Фонд социального страхования.

Такую сумму назвал сегодня на брифинге в Киеве министр здравоохранения Максим Степанов, рассказывая о социальных гарантиях для работников медицинской сферы.

COVID-19 внесен в перечень профессиональных болезней. Больным медикам могут выплачивать до 630 тыс. грн в зависимости от степени утраты трудоспособности или установления инвалидности, — сказал Степанов.

Семьи погибших медработников могут получить более 1,57 млн грн.

Степанов также обнародовал тревожные данные о COVID-19. В Киеве за последние 11 дней резко увеличилось количество госпитализированных больных. Заполняемость коек увеличилась с 35% до 46%.

Министр напомнил, что об опасности не стоит забывать, «болезнь не выбирает кого-то отдельно, а поражает всех подряд».

Посмотрите на статистику смертей, как мне ее подают: женщина, 73 года, сахарный диабет, перебывала на искусственной вентиляции легких. 37 лет, женщина, не имела сопутствующих заболеваний, находилась на ИВЛ. Мужчина, 46 лет, без сопутствующих болезней, тесно контактировал с больным COVID-19, — сказал Степанов на брифинге в правительстве.

За минувшие сутки больше всего случаев коронавирусной болезни обнаружили во Львовской (112) и Винницкой (81) областях, а также в Киеве (95).

«Ракурс» сообщал, что коронавирус массово находят у сотрудников столичных магазинов, ресторанов и баров. Кроме того, ежедневно фиксируют 50−70 нарушений ресторанами карантинных мероприятий.