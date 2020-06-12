Виплати хворим на COVID-19 медикам: у МОЗ назвали суми, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n139614-vyplaty-hvorym-na-covid-19-medykam-u-moz-nazvaly-sumy-video.html

Ракурс

Хворі на коронавірус медпрацівники можуть розраховувати на 630 тис. грн, які їм виплатить Фонд соціального страхування.

Таку суму назвав сьогодні на брифінгу у Києві міністр охорони здоров’я Максим Степанов, розповідаючи про соціальні гарантії для працівників медичної сфери.

COVID-19 внесений до переліку професійних хвороб. Хворим медикам можуть виплачувати до 630 тис. грн залежно від ступеня втрати працездатності чи встановлення інвалідності, — сказав Степанов.

Сім’ям загиблих медпрацівників належить отримати понад 1,57 млн грн.

Степанов також оприлюднив тривожні дані щодо COVID-19. У Києві за останні 11 днів різко збільшилася кількість госпіталізованих хворих. Заповнюваність ліжок збільшилася з 35% до 46%.

Міністр нагадав, що про небезпеку не варто забувати, «хвороба не обирає окремих, а всіх підряд».

Погляньте на статистику смертей, як мені її подають: жінка, 73 роки, мала цукровий діабет, перебувала на штучній вентиляції легень. 37 років, жінка, не мала супутніх захворювань, перебувала на ШВЛ. Чоловік, 46 років, без супутніх хвороб, тісно контактував з хворим на COVID-19, — сказав Степанов на брифінгу в уряді.

За минулу добу найбільше випадків коронавірусної хвороби виявили у Львівській (112) та Вінницькій (81) областях, а також у Києві (95).

«Ракурс» повідомляв, що коронавірус масово виявляють у співробітників столичних магазинів, ресторанів і барів. Окрім того, щодня фіксують 50−70 порушень ресторанами карантинних заходів.