Во время столкновений в Киеве, фото: «Радіо Свобода»

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Столкновения под Шевченковским районным судом Киева, где избирали меру пресечения активисту Сергею Стерненко, завершились задержанием и избиением нескольких активистов.

Одним из тех, кто избивал митингующих, оказался Михаил Панасенко — бывший боец спецподразделения полиции «Беркут». Об этом стало известно в 2018 году, когда 15 февраля он задерживал протестующих под стенами Соломенского суда в Киеве, где избирали меру пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом сообщил журналист Дмитрий Реплянчук в Facebook.

Тогда сотрудники первой роты киевского полка полиции особого назначения пытались задержать активиста Александра Федорченко «Бреста» — парня задержали и начали бить. Впоследствии раздался выстрел, и пуля рикошетом от асфальта попала Панасенко в ягодицу.

Журналист Роман Синицын писал, что Панасенко избежал увольнения после переаттестации, которую провалил. Отмечалось, что в 2013—2014 годах он служил в первой роте киевского полка «Беркута». Именно бойцы этой роты напали на Автомайдан на Щорса и Крепостном переулке в Киеве. Также эти спецназовцы были на Майдане Независимости 18−20 февраля 2014 года.

Во время аттестации в 2015 году Панасенко набрал лишь 23 балла из 60. Минимальный проходной балл — 25. Поэтому его должны были бы освободить. Однако Панасенко остался служить.

Напомним, в МВД заявили, что драки под Шевченковским райсудом Киева, которые произошли 15 июня во время избрания меры пресечения активисту Сергею Стерненко, могла спровоцировать «относительно новая парламентская политическая сила» с целью повышения рейтинга и «хайпа» на мировой волне протестов, спровоцированной убийством в США Джорджа Флойда.