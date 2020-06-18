Сутички під Шевченківським судом Києва: прихильників Стерненка бив колишній «беркутівець» (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n139926-sutychky-pid-shevchenkivskym-sudom-kyieva-pryhylnykiv-sternenka-byv-kolyshniy-berkutivec-foto.htmlРакурс
Сутички під Шевченківським районним судом Києва, де обирали запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, завершилися затриманням та побиттям кількох активістів.
Одним із тих, хто бив мітингувальників, виявився Михайло Панасенко — колишній боєць спецпідрозділу поліції «Беркут». Про цього стало відомо у 2018 році, коли 15 лютого він затримував протестувальників під стінами Солом’янського суду в Києві, де обирали запобіжний захід для мера Одеси Геннадія Труханова. Про це повідомив журналіст Дмитро Реплянчук у Facebook.
Тоді співробітники першої роти київського полку поліції особливого призначення намагалися затримати активіста Олександра Федорченка «Бреста» — хлопця затримали та почали бити. Згодом пролунав постріл і куля рикошетом від асфальту влучила Панасенку в сідницю.
Журналіст Роман Синіцин писав, що Панасенка уник звільнення після переатестації, яку провалив. Зазначалося, що у 2013−2014 роках він служив у першій роті київського полку «Беркута». Саме бійці цієї роти нападали на Автомайдан на Щорса та Кріпосному провулку в Києві. Також ці спецпризначенці були на Майдані Незалежності 18−20 лютого 2014 року.
Під час атестації у 2015 році Панасенко набрав лише 23 бали з 60. Мінімальний прохідний бал — 25. Тож його мали б звільнити. Однак Панасенко залишився служити.
Нагадаємо, у МВС заявили, що сутички під Шевченківським райсудом Києва, які сталися 15 червня під час обрання запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку, могла спровокувати «відносно нова парламентська політична сила» з метою підвищення рейтингу та «хайпу» на світовій хвилі протестів, спровокованій убивством у США Джорджа Флойда.