У Зеленского жалуются на медлительность Венецианской комиссии и назвали цену референдума, фото — Главком

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Всеукраинский референдум может стоить госбюджету примерно 12 млрд грн, а получение заключения Венецианской комиссии по поводу законопроекта о референдуме может затянуться.

Об этом заявил на брифинге 18 июня в Раде первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук.

После результативного голосования в первом чтении за законопроект «О народовластии через всеукраинский референдум» он предположил, что цена проведения референдума сопоставима с затратами на проведение выборов.

Стефанчук считает, что организаторы должны соответственно серьезно относиться к формированию вопросов на референдуме и определять их важность. Первый вице-спикер считает, что пересмотр госбюджета в случае принятия закона о референдуме возможен с подачи Министерства финансов.

После принятия закона Минфин просчитает стоимость одного референдума и внесет законопроект о закладывании в бюджет средств на ориентировочное их количество. Мы будем знать, сколько примерно референдумов будет проводиться в год, — пояснил политик.

Стефанчук жалуется также, что вывод Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) относительно законопроекта о референдуме может затянуться, поскольку она «не знает, что такое турборежим».

Законопроект уже направлен в комиссию, однако Стефанчук предполагает, что заключение в лучшем варианте будет предоставлено в июле.

Законопроект об онлайн-референдуме Владимира Зеленского сегодня нашел поддержку в Верховной Раде. В проекте закона № 3612 «О народовластии через всеукраинский референдум» законодатели разрешили утверждать законы о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции; вопросы общегосударственного значения; изменение территории Украины; потерю силу закона Украины или отдельных его положений.

Субъектами процесса референдума могут быть политические партии и общественные организации, зарегистрированные в Центральной избирательной комиссии. Новация законопроекта — возможность внедрения электронных процедур, в том числе электронного голосования.

Партия «Слуга народа» готовит пять законопроектов, предусматривающих введение в Украине народовластия. Это законопроекты о всеукраинском и местном референдумах, о введении законодательных инициатив народа, о народном вето.