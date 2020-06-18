В Зеленського нарікають на повільність Венеційської комісії і назвали ціну референдуму, фото — Главком

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Всеукраїнський референдум може коштувати держбюджету приблизно 12 млрд грн, а отримання висновку Венеційської комісії щодо законопроекту про референдум може затягнутися.

Про це заявив на брифінгу 18 червня у Раді перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук.

Після результативного голосування у першому читанні за законопроект «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» він припустив, що ціна проведення референдуму співставна із витратами на проведення виборів.

Стефанчук вважає, що організатори повинні відповідно серйозно відноситися до формування питань на референдумі і визначати їх важливість. Перший віце-спікер вважає, що перегляд держбюджету у разі ухвалення закону про референдум можливий з подачі Міністерства фінансів.

Після ухвалення закону Мінфін прорахує вартість одного референдуму і внесе законопроект про закладення в бюджет коштів на орієнтовну кількість. Ми будемо знати, скільки приблизно референдумів буде проводитись на рік, — пояснив політик.

Стефанчук нарікає також, що висновок Європейської комісія за демократію через право (Венеційської комісії) щодо законопроекту про референдум може затягнутися, оскільки вона «не знає, що таке турборежим».

Законопроект вже направлений у комісію, однак Стефанчук припускає, що висновок у найкращому варіанті буде наданий в липні.

Законопроект про онлайн-референдум Володимира Зеленського сьогодні знайшов підтримку у Верховній Раді. У проекті закону № 3612 «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» законодавці дозволили затверджувати закони про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції; питання загальнодержавного значення; зміну території України; втрату чинності законом України або окремих його положень.

Суб'єктами процесу референдуму можуть бути політичні партії і громадські організації, зареєстровані у Центральній виборчій комісії. Новація законопроекту — можливість запровадження електронних процедур, зокрема електронних голосувань.

Партія «Слуга народу» готує п’ять законопроектів, які передбачають запровадження в Україні народовладдя. Це законопроекти про всеукраїнський та місцевий референдуми, про запровадження законодавчих ініціатив народу, про народне вето.