На Луганщине бывший военнослужащий ВСУ готовил несколько терактов. Фото: КП

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Ракурс

В Луганской области задержан бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины, который планировал подорвать несколько объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения. Для этого бывший военнослужащий установил взрывное устройство вблизи здания 59-го военного госпиталя в городе Северодонецк. В госпитале находились 170 человек из больных военнослужащих и медперсонала.

Кроме этого, террорист заложил взрывчатку на железнодорожной станции в городе Рубежное на участке, где обычно идет разгрузка военной техники, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Бывший военнослужащий задержан сотрудниками Службы безопасности Украины, взрывчатка нейтрализована. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению всех деталей готовящихся терактов.

Установлено, что бывший военнослужащий ВСУ, который в течение 2018−2019 годов проходил службу в районе Операции объединенных сил в Донецкой области, хотел перейти линию разграничения и устроиться на службу в оккупационной администрации РФ в Луганской области.

Как ранее писал «Ракурс», в Днепре задержали банду, члены которой причастны к совершению ряда терактов в различных регионах Украины. Участники банды специализировались на совершении особо тяжких преступлений.