Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На Луганщині колишній військовослужбовець ЗСУ готував низку терактів. Фото: КП

На Луганщині колишній військовослужбовець ЗСУ готував низку терактів (ФОТО)

20 чер 2020, 17:39
999

У Луганській області затримано колишнього військовослужбовця Збройних сил України, який планував підірвати декілька об'єктів військової інфраструктури та транспортного сполучення. Для цього колишній військовослужбовець встановив вибуховий пристрій поблизу будівлі 59-го військового госпіталю у місті Сєвєродонецьк. У госпіталі перебувало 170 осіб із хворих військовослужбовців та медперсоналу.

Крім цього, терорист заклав вибухівку на залізничній станції у місті Рубіжне на ділянці, де зазвичай йде розвантаження військової техніки, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

На Луганщині колишній військовослужбовець ЗСУ готував низку терактів. Фото: Офіс генпрокурора

На Луганщині колишній військовослужбовець ЗСУ готував низку терактів. Фото: Офіс генпрокурораКолишнього військовослужбовця затримано співробітниками Служби безпеки України, вибухівку нейтралізовано. Наразі проводяться слідчі дії щодо встановлення усіх деталей злочину.

На Луганщині колишній військовослужбовець ЗСУ готував низку терактів. Фото: Офіс генпрокурора

На Луганщині колишній військовослужбовець ЗСУ готував низку терактів. Фото: Офіс генпрокурораВстановлено, що колишній військовослужбовець ЗСУ, який протягом 2018−2019 років проходив службу в районі Операції об'єднаних сил у Донецькій області, хотів перейти лінію розмежування та влаштуватися на службу в окупаційній адміністрації РФ у Луганській області.

На Луганщині колишній військовослужбовець ЗСУ готував низку терактів. Фото: Офіс генпрокурора

Як раніше писав «Ракурс», у Дніпрі затримали банду, члени якої причетні до скоєння низки терактів у різних регіонах України. Учасники банди спеціалізувалися на вчиненні особливо тяжких злочинів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів