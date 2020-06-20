На Луганщині колишній військовослужбовець ЗСУ готував низку терактів. Фото: КП

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Ракурс

У Луганській області затримано колишнього військовослужбовця Збройних сил України, який планував підірвати декілька об'єктів військової інфраструктури та транспортного сполучення. Для цього колишній військовослужбовець встановив вибуховий пристрій поблизу будівлі 59-го військового госпіталю у місті Сєвєродонецьк. У госпіталі перебувало 170 осіб із хворих військовослужбовців та медперсоналу.

Крім цього, терорист заклав вибухівку на залізничній станції у місті Рубіжне на ділянці, де зазвичай йде розвантаження військової техніки, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Колишнього військовослужбовця затримано співробітниками Служби безпеки України, вибухівку нейтралізовано. Наразі проводяться слідчі дії щодо встановлення усіх деталей злочину.

Встановлено, що колишній військовослужбовець ЗСУ, який протягом 2018−2019 років проходив службу в районі Операції об'єднаних сил у Донецькій області, хотів перейти лінію розмежування та влаштуватися на службу в окупаційній адміністрації РФ у Луганській області.

Як раніше писав «Ракурс», у Дніпрі затримали банду, члени якої причетні до скоєння низки терактів у різних регіонах України. Учасники банди спеціалізувалися на вчиненні особливо тяжких злочинів.