Последствия авиакатастрофы в Иране, фото: IRNA

https://racurs.ua/n140067-katastrofa-boinga-v-tegerane-zelenskiy-prigrozil-iranu-mejdunarodnymi-sudami.html

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Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил обратиться в международные суды, если Иран не выполнит свои обещания, связанные с катастрофой пассажирского «Боинга» компании «Международные авиалинии Украины», сбитого в небе над Тегераном 8 января.

Зеленский заявил об этом в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

По его словам, речь идет не только об обещании Ирана передать Украине бортовые самописцы (так называемые «черные ящики») сбитого лайнера.

Они не только возвращают нам черные ящики. Речь идет также об их (остальных — ред.) обещаниях, — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Иран, в частности, должен дать официальные извинения и выплатить положенные компенсации

Они должны выполнить то, что обещали. Иначе у нас не будет другого выбора — и они знают нашу позицию — кроме как обращаться в международные суды, — добавил Зеленский.

Зеленский отметил, что Иран задержку передачи Украине «черных ящиков» сбитого самолета объясняет пандемией коронавирусной болезни COVID-19, однако, по его словам, «эта проблема не может ждать бесконечно».

Напомним, на борту сбитого украинского «Боинга» были 176 человек, все они погибли. Иран сначала отрицал свою причастность к катастрофе. Лишь спустя несколько дней власти Ирана признали, что самолет был ошибочно сбит силами ПВО этой страны.