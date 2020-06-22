Наслідки авіакатастрофи в Ірані, фото: IRNA

https://racurs.ua/ua/n140067-katastrofa-boyinga-v-tegerani-zelenskyy-prygrozyv-iranu-mijnarodnymy-sudamy.html

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Президент України Володимир Зеленський пригрозив звернутися до міжнародних судів, якщо Іран не виконає своїх обіцянок, пов’язаних з катастрофою пасажирського «Боїнга» компанії «Міжнародні авіалінії України», збитого в небі над Тегераном 8 січня.

Зеленський заявив про це в інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail.

За його словами, йдеться не лише про обіцянку Ірану передати України бортові самописці (так звані «чорні скриньки») збитого лайнера.

Вони не лише повертають нам чорні скриньки. Йдеться також про їхні (інші — ред.) обіцянки, — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Іран, зокрема, має дати офіційні вибачення та виплатити належні компенсації

Вони повинні виконати те, що обіцяли. Інакше у нас не буде іншого вибору — і вони знають нашу позицію — окрім як звертатися до міжнародних судів, — додав Зеленський.

Зеленський зазначив, що Іран затримку передачі Україні «чорних скриньок» збитого літака пояснює пандемією коронавірусної хвороби COVID-19, однак, за його словами, «ця проблема не може чекати нескінченно».

Нагадаємо, на борту збитого українського «Боїнга» були 176 людей, усі вони загинули. Іран спочатку заперечував свою причетність до катастрофи. Лише через кілька днів влада Ірану визнала, що літак було помилково збито силами ППО цієї країни.