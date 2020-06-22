В Украине продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n140096-na-chernigovschine-laboratornyy-centr-poshel-na-samoizolyaciu-iz-za-obnarujeniya-covid-19.html

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Коронавирусную болезни COVID-19 обнаружили у одного из сотрудников Нежинского городской отдела госучреждения «Черниговский областной лабораторный центр Минздрава Украины».

В результате лабораторный центр в Нежине идет на самоизоляцию. Об этом стало известно сегодня во время оперативного совещания, сообщает издание Mynizhyn.com.

Отмечается, что COVID-19 обнаружили у фельдшера бактериологического отделения, который принимал граждан.

У других работников этого заведения взяли пробы для проведения исследования в областной лаборатории, результаты которого ожидаются сегодня.

Мы обслуживаем два района, поэтому круг возможных контактных лиц очень большой, — отметили в Нежинском лабораторном центре в комментарии журналистам.

Напомним, в Украине за сутки обнаружили 681 случай инфицирования коронавирусом. В частности, COVID-19 обнаружили у 48 медицинских работников.