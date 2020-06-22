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В Україні триває епідемія коронавірусу

На Чернігівщині COVID-19 виявили у фельдшера лабцентру, який приймав громадян із двох районів

22 чер 2020, 14:50
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Коронавірусну хворобу COVID-19 виявили в одного зі співробітників Ніжинського міськрайонного відділу держустанови «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України».

В результаті лабораторний центр у Ніжині йде на самоізоляцію. Про це стало відомо сьогодні під час оперативної наради, повідомляє видання Mynizhyn.com.

Зазначається, що COVID-19 виявили у фельдшера бактеріологічного відділення, який приймав громадян.

В інших працівників цього закладу взяли проби для проведення дослідження в обласній лабораторії, результати якого очікуються сьогодні.



Ми обслуговуємо два райони, тому коло можливих контактних осіб дуже велике, — наголосили в Ніжинському лабораторному центрі в коментарі журналістам.

Нагадаємо, в Україні за добу виявили 681 випадок інфікування коронавірусом. Зокрема, COVID-19 виявили у 48 медичних працівників.


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