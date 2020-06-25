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Ракурс
Всех полицейских Киевщины проверят на психику. Фото: kalynivka.city

Полицию Киевщины после изнасилования в Кагарлыке проверят на психическое здоровье

25 июн 2020, 17:38
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Полицию Киевской области проверят на психическое здоровье после изнасилования в Кагарлыке.

Обследование пройдет весь личный состав полиции, а это около 3 тыс. человек. Таким образом хотят выявить полицейских, которые имеют проблемы с психикой. Об этом 25 июня сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник в правоохранительном ведомстве.

По решению руководства областной полиции сейчас проводятся психологические обследования всех работников всех структурных и территориальных подразделений, чтобы выявить и предупредить такие случаи, — отметил источник.

Напомним, 25 мая этого года страну всколыхнул инцидент с изнасилованием в полицейском участке города Кагарлык. Жертвой оборотней в погонах стала местная жительница. Впоследствии подозреваемых в пытках и изнасиловании задержали, суд избрал меру пресечения Николаю Кузиву и Сергею Сулиме.


После инцидента министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал прохождение всеми кандидатами в полицейские дополнительного психологического обследования по выявлению скрытых признаков агрессии и девиантного поведения.

Напомним, в начале июня глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко поручил провести инспекцию личных составов полиции в областях. Проверить он требует каждого работника.


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