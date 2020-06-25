Усіх поліцейських Київщини перевірять на психіку. Фото: kalynivka.city

https://racurs.ua/ua/n140282-policiu-kyyivschyny-pislya-z-valtuvannya-u-kagarlyku-pereviryat-na-psyhichne-zdorov-ya.html

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Поліцію Київської області перевірять на психічне здоров’я після зґвалтування в Кагарлику.

Обстеження пройде весь особовий склад поліції, а це близько 3 тис. осіб. Таким чином хочуть виявити поліцейських, які мають проблему із психікою. Про це 25 червня повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерело в правоохоронному відомстві.

За рішенням керівництва обласної поліції зараз проводяться психологічні обстеження всіх працівників усіх структурних і територіальних підрозділів, щоб виявити і попередити такі випадки, — зазначило джерело.

Нагадаємо, 25 травня цього року країну сколихнув інцидент зі зґвалтуванням у поліцейському відділку міста Кагарлик. Жертвою перевертнів у погонах стала місцева жителька. Згодом підозрюваних у катуваннях і зґвалтуванні затримали, суд обрав запобіжний захід Миколі Кузіву та Сергію Сулимі.

Після інциденту міністр внутрішніх справ Арсен Аваков анонсував проходження усіма кандидатами у поліцейські додаткового психологічного обстеження щодо виявлення прихованих ознак агресії та девіантної поведінки.

Нагадаємо, на початку червня голова Національної поліції України Ігор Клименко доручив провести інспекцію особливих складів поліції в областях. Перевірити він вимагає кожного працівника.