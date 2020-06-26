Грузоперевозки по Украине. Фото: UA-Reporter.com

https://racurs.ua/n140335-vzveshennye-i-neschastlivye-zelenskiy-beretsya-za-dalnoboyschikov.html

Ракурс

Грузоперевозки по Украине автомобильным транспортом часто выполняются с нарушением весового лимита (перегруз), из-за чего очень быстро разрушаются дороги. Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшней рабочей поездки на Херсонщину объявил войну перегруженным грузовикам.

Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев заявил, что сегодня ОГА совместно с «Укртрансбезопасностью» в области запускают операцию под названием «Взвешенные и счастливые» с целью недопущения перегруза автомобилей, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент заявил, что на ремонт дорог в этом году планируется выделить около 80 млрд грн, но ремонт будет бесполезен, если магистрали будут разбивать перегруженные фуры. Поэтому такая операция нужна не только в Херсонской области, но и по всей Украине.

Зеленский добавил, что к контролю веса грузовиков привлечены Нацполиция и Служба безопасности Украины. Президент отметил, что до этого не знал, как в Херсонской области назвали операцию, но ему хотелось бы немного перефразировать слова Гусева.

Все водители точно будут взвешены, но не все будут счастливы, — заявил Зеленский.

Как ранее писал «Ракурс», Зеленский в недавнем видеообращении назвал водителей-дальнобойщиков «засранцами», потому что они намеренно перегружают свои автомобили и разрушают украинские дороги, строительство которых обходится госбюджету очень дорого.