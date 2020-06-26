Вантажоперевезення в Україні. Фото: UA-Reporter.com

https://racurs.ua/ua/n140335-zvajeni-ta-neschaslyvi-zelenskyy-beretsya-za-dalekobiynykiv.html

Ракурс

Вантажоперевезення в Україні автомобільним транспортом часто виконуються з порушенням вагового ліміту (перевантаження), через що дуже швидко руйнуються дороги. Президент України Володимир Зеленський під час сьогоднішньої робочої поїздки на Херсонщину оголосив війну перевантаженим вантажівкам.

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв заявив, що сьогодні ОДА спільно з «Укртрансбезпекою» в області запускають операцію під назвою «Зважені та щасливі» з метою недопущення перевантаження автомобілів, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Президент заявив, що на ремонт доріг цього року планується виділити близько 80 млрд грн, але ремонт буде марним, якщо магістралі будуть розбивати перевантажені фури. Тому така операція потрібна не тільки в Херсонській області, а й по всій Україні.

Зеленський додав, що до контролю ваги вантажівок залучені Нацполіція і Служба безпеки України. Президент зазначив, що до цього не знав, як в Херсонській області назвали операцію, але йому хотілося б трохи перефразувати слова Гусєва.

Всі водії точно будуть зважені, але не всі будуть щасливі, — заявив Зеленський.

Як раніше писав «Ракурс», Зеленський у недавньому відеозверненні назвав водіїв-далекобійників «засранцями», тому що вони навмисно перевантажують свої автомобілі і руйнують українські дороги, будівництво яких обходиться держбюджету дуже дорого.