Коронавирус в Украине. Фото: Слуга народа в Фейсбук

https://racurs.ua/n140866-bolee-800-sluchaev-covid-19-fiksiruut-v-ukraine-vtorye-sutki-podryad-infografika.html

Ракурс

В Украине по состоянию на 9 июля зафиксировали 810 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

С начала эпидемии заразились 52 тыс. 224 украинцев. Умерли от болезни 1 тыс. 327 пациентов, преодолели коронавирус 23 тыс. 784 человека. Всего медики провели 760 тыс. 247 тестирований методом ПЦР. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Больше всего заражений во Львовской области — 6 тыс. 681 случай, на втором и третьем местах Киев и Киевская область — 5 тыс. 872 случая и 5 тыс. 74 случая. На четвертом месте Ровенская область — 4 тыс. 380 случаев.

Распространение COVID-19 в регионах:

Винницкая область — 2 тыс. 21 случай;

Волынская область — 2 тыс. 875 случаев;

Днепропетровская область — 1 тыс. 130 случаев;

Донецкая область — 749 случаев;

Житомирская область — 1 тыс. 500 случаев;

Закарпатская область — 3 тыс. 622 случаи;

Запорожская область — 605 случаев;

Ивано-Франковская область — 2 тыс. 857 случаев;

Кировоградская область — 669 случаев;

Киевская область — 2 тыс. 895 случаев;

Луганская область — 90 случаев;

Николаевская область — 465 случаев;

Одесская область — 2 тыс. 52 случаи;

Полтавская область — 327 случаев;

Сумская область — 328 случаев;

Тернопольская область — 2 тыс. 153 случаи;

Харьковская область — 2 тыс. 521 случай;

Херсонская область — 201 случай;

Хмельницкая область — 865 случаев;

Черкасская область — 707 случаев;

Черниговская область — 585 случаев.

Напомним, в Украине вчера был установлен рекорд по количеству лиц, которым удалось выздороветь от коронавирусной инфекции — 926 человек.