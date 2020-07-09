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Коронавірус в Україні. Фото: Слуга народу у Фейсбук
Понад 800 випадків COVID-19 фіксують в Україні другу добу поспіль (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n140866-ponad-800-vypadkiv-covid-19-fiksuut-v-ukrayini-drugu-dobu-pospil-infografika.htmlРакурс
В Україні станом на 9 липня зафіксовано 810 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
З початку епідемії заразилися 52 тис. 224 українців. Померли від хвороби 1 тис. 327 пацієнтів, подолали коронавірус 23 тис. 784 особи. Загалом медики провели 760 тис. 247 тестувань методом ПЛР. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ України.
Найбільше інфікувань у Львівській області — 6 тис. 681 випадок, на другому й третьому місцях Київ та Чернівецька область — 5 тис. 872 випадків та 5 тис. 74 випадки. На четвертому місці Рівненська область — 4 тис. 380 випадків.
Поширення COVID-19 у регіонах:
- Вінницька область — 2 тис. 21 випадок;
- Волинська область — 2 тис. 875 випадків;
- Дніпропетровська область — 1 тис. 130 випадків;
- Донецька область — 749 випадків;
- Житомирська область — 1 тис. 500 випадків;
- Закарпатська область — 3 тис. 622 випадки;
- Запорізька область — 605 випадків;
- Івано-Франківська область — 2 тис. 857 випадків;
- Кіровоградська область — 669 випадків;
- Київська область — 2 тис. 895 випадків;
- Луганська область — 90 випадків;
- Миколаївська область — 465 випадків;
- Одеська область — 2 тис. 52 випадки;
- Полтавська область — 327 випадків;
- Сумська область — 328 випадків;
- Тернопільська область — 2 тис. 153 випадки;
- Харківська область — 2 тис. 521 випадок;
- Херсонська область — 201 випадок;
- Хмельницька область — 865 випадків;
- Черкаська область — 707 випадків;
- Чернігівська область — 585 випадків.
Нагадаємо, в Україні вчора було встановлено рекорд за кількістю осіб, яким вдалося одужати від коронавірусної інфекції — 926 осіб.
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