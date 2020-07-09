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Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: Слуга народу у Фейсбук

Понад 800 випадків COVID-19 фіксують в Україні другу добу поспіль (ІНФОГРАФІКА)

9 лип 2020, 09:46
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В Україні станом на 9 липня зафіксовано 810 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

З початку епідемії заразилися 52 тис. 224 українців. Померли від хвороби 1 тис. 327 пацієнтів, подолали коронавірус 23 тис. 784 особи. Загалом медики провели 760 тис. 247 тестувань методом ПЛР. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Найбільше інфікувань у Львівській області — 6 тис. 681 випадок, на другому й третьому місцях Київ та Чернівецька область — 5 тис. 872 випадків та 5 тис. 74 випадки. На четвертому місці Рівненська область — 4 тис. 380 випадків.

Поширення COVID-19 у регіонах:


  • Вінницька область — 2 тис. 21 випадок;
  • Волинська область — 2 тис. 875 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1 тис. 130 випадків;
  • Донецька область — 749 випадків;
  • Житомирська область — 1 тис. 500 випадків;
  • Закарпатська область — 3 тис. 622 випадки;
  • Запорізька область — 605 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2 тис. 857 випадків;
  • Кіровоградська область — 669 випадків;
  • Київська область — 2 тис. 895 випадків;
  • Луганська область — 90 випадків;
  • Миколаївська область — 465 випадків;
  • Одеська область — 2 тис. 52 випадки;
  • Полтавська область — 327 випадків;
  • Сумська область — 328 випадків;
  • Тернопільська область — 2 тис. 153 випадки;
  • Харківська область — 2 тис. 521 випадок;
  • Херсонська область — 201 випадок;
  • Хмельницька область — 865 випадків;
  • Черкаська область — 707 випадків;
  • Чернігівська область — 585 випадків.

Інфографіка: Центр громадського здоров’я МОЗ України

Нагадаємо, в Україні вчора було встановлено рекорд за кількістю осіб, яким вдалося одужати від коронавірусної інфекції — 926 осіб.

Джерело: Ракурс


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