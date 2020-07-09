Коронавірус в Україні. Фото: Слуга народу у Фейсбук

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В Україні станом на 9 липня зафіксовано 810 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

З початку епідемії заразилися 52 тис. 224 українців. Померли від хвороби 1 тис. 327 пацієнтів, подолали коронавірус 23 тис. 784 особи. Загалом медики провели 760 тис. 247 тестувань методом ПЛР. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Найбільше інфікувань у Львівській області — 6 тис. 681 випадок, на другому й третьому місцях Київ та Чернівецька область — 5 тис. 872 випадків та 5 тис. 74 випадки. На четвертому місці Рівненська область — 4 тис. 380 випадків.

Поширення COVID-19 у регіонах:

Вінницька область — 2 тис. 21 випадок;

Волинська область — 2 тис. 875 випадків;

Дніпропетровська область — 1 тис. 130 випадків;

Донецька область — 749 випадків;

Житомирська область — 1 тис. 500 випадків;

Закарпатська область — 3 тис. 622 випадки;

Запорізька область — 605 випадків;

Івано-Франківська область — 2 тис. 857 випадків;

Кіровоградська область — 669 випадків;

Київська область — 2 тис. 895 випадків;

Луганська область — 90 випадків;

Миколаївська область — 465 випадків;

Одеська область — 2 тис. 52 випадки;

Полтавська область — 327 випадків;

Сумська область — 328 випадків;

Тернопільська область — 2 тис. 153 випадки;

Харківська область — 2 тис. 521 випадок;

Херсонська область — 201 випадок;

Хмельницька область — 865 випадків;

Черкаська область — 707 випадків;

Чернігівська область — 585 випадків.

Нагадаємо, в Україні вчора було встановлено рекорд за кількістю осіб, яким вдалося одужати від коронавірусної інфекції — 926 осіб.