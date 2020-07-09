ВНО по истории Украины состоится сегодня. Фото: glavcom.ua

https://racurs.ua/n140870-vno-po-istorii-ukrainy-sostoitsya-9-iulya-chto-nado-znat-uchastnikam-foto-video.html

Ракурс

Внешнее независимое оценивание (ВНО) сегодня состоится по истории Украины.

Для участия в тестировании 9 июля зарегистрированы более 264 тыс. человек. Проведение теста начнется в 11.00. Если участник прибыл в пункт тестирования после 10.50, его должны не допустить к участию в ВНО. Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования.

Для входа в пункт тестирования участники должны подать оригинал сертификата ВНО, паспорт или другой документ, серию (при наличии) и номер которого указан в сертификате. Также необходимо предъявить приглашение-пропуск для участия в ВНО. Такой пропуск участники должны сами распечатать с информационной страницы.

В Центре оценивания качества образования отметили, что тест ВНО с истории Украины состоит из заданий четырех форм. За 150 минут участники тестирования должны выполнить 60 заданий.

Напомним, 6 июля состоялось внешнее независимое оценивание по иностранным языкам. Почти 3 тыс. абитуриентов в течение 150 мин. будут выполнять сертифицированные задания по испанскому, французскому и немецкому языкам.