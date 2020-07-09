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ЗНО з історії України відбудеться сьогодні. Фото: glavcom.ua

ЗНО з історії України відбудеться 9 липня — що треба знати учасникам (ФОТО, ВІДЕО)

9 лип 2020, 10:56
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Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) сьогодні відбудеться з історії України.

Для участі у тестуванні 9 липня зареєстровано понад 264 тис. осіб. Проведення тесту розпочнеться об 11.00. Якщо учасник прибув до пункту тестування після 10.50, його повинні допустити до участі в ЗНО. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти.

Для входу в пункт тестування учасники мають подати оригінал сертифіката ЗНО, паспорт або інший документ, серію (за наявності) та номер якого зазначено у сертифікаті. Також необхідно пред’явити запрошення-перепустку для участі у ЗНО. Таку перепустку учасники мають самі роздрукувати з інформаційної сторінки.

У Центрі оцінювання якості освіти зазначили, що тест ЗНО з історії України складається із завдань чотирьох форм. За 150 хв учасники тестування повинні виконати 60 завдань.

ЗНО з історії України відбудеться сьогодні. Фото: УНІАН

ЗНО з історії України відбудеться сьогодні. Фото: УНІАН


Нагадаємо, 6 липня відбулося зовнішнє незалежне оцінювання з іноземних мов. Майже 3 тис. абітурієнтів впродовж 150 хв. будуть виконувати сертифіковані завдання з іспанської, французької та німецької мов.

Джерело: Ракурс


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