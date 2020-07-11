Наводнения в Украине. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n140990-podem-urovnya-vody-v-rekah-ojidaetsya-v-zapadnyh-oblastyah-ukrainy-gidrometcentr.html

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Уровень воды в реках западных областей Украины может подняться в течение трех ближайших дней и это грозит новыми подтоплениями.

Из-за прогнозируемых осадков вечером 11 июля и в течение 12 и 13 июля на реках Закарпатья, бассейнов Сяна, Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области), Прута и Сирета ожидается повышение уровней воды на 0,2−1,3 м. Это может грозить возможным начальным выходом воды на заводь возле села Луки во Львовской области. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Если же в течение 11−13 июля вода на реке Припять будет повышаться ежедневно на 1−3 см, то подтопление может произойти в отдельных приречных населенных пунктах Ратновского района Волынской области.

Кроме того, из-за сильных ливней могут формироваться склоновые стоки. Это может грозить загрязнением русел, ручьев и водоотводных канав, что может привести к подтоплению пониженных мест.

Напомним, в июне в результате мощных паводков в западных регионах Украины, которые страдают от наводнений, были затоплены более 280 населенных пунктов, повреждены 500 км автодорог и 135 мостов.