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Ракурс
Наводнения в Украине. Фото: ГСЧС

Подъем уровня воды в реках ожидается в западных областях Украины — Гидрометцентр

11 июл 2020, 19:38
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Уровень воды в реках западных областей Украины может подняться в течение трех ближайших дней и это грозит новыми подтоплениями.

Из-за прогнозируемых осадков вечером 11 июля и в течение 12 и 13 июля на реках Закарпатья, бассейнов Сяна, Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области), Прута и Сирета ожидается повышение уровней воды на 0,2−1,3 м. Это может грозить возможным начальным выходом воды на заводь возле села Луки во Львовской области. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Если же в течение 11−13 июля вода на реке Припять будет повышаться ежедневно на 1−3 см, то подтопление может произойти в отдельных приречных населенных пунктах Ратновского района Волынской области.


Кроме того, из-за сильных ливней могут формироваться склоновые стоки. Это может грозить загрязнением русел, ручьев и водоотводных канав, что может привести к подтоплению пониженных мест.

Напомним, в июне в результате мощных паводков в западных регионах Украины, которые страдают от наводнений, были затоплены более 280 населенных пунктов, повреждены 500 км автодорог и 135 мостов.

Источник: Ракурс


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