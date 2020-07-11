Повені в Україні. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n140990-pidyom-rivnya-vody-v-richkah-ochikuietsya-v-zahidnyh-oblastyah-ukrayiny-gidrometcentr.html

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Рівень води в річках західних областей України може піднятися впродовж трьох найближчих днів і це загрожуватиме новими підтопленнями.

Через прогнозовані опади ввечері 11 липня та впродовж 12 й 13 липня на річках Закарпаття, басейнів Сяну, Дністра (Львівська та Івано-Франківська області), Прута i Сірету очікується підвищення рівнів води на 0,2−1,3 м. Це може загрожувати можливим початковим виходом води на заплаву біля села Луки у Львівській області. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Якщо ж впродовж 11−13 липня вода на річці Прип’ять підвищуватиметься щодоби на 1−3 см, то підтоплення може відбутися в окремих прирічкових населених пунктах Ратнiвського району Волинської області.

Крім того, через сильні зливи можуть формуватися схилові стоки. Це може загрожувати захаращенням русел, потічків та водовідвідних канав, що може призвести до підтоплення понижених місць.

Нагадаємо, у червні внаслідок потужних паводків у західних регіонах України, які потерпають від повеней, було затоплено понад 280 населених пунктів, пошкоджено 500 км автодоріг та 135 мостів.