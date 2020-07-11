Охлаждающую краску придумали ученые. Фото: tyt.by

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Новая краска, которая поможет существенно экономить на охлаждении зданий, разработана в Соединенных Штатах Америки.

Формула краски позволяет эффективно отражать не только солнечный свет, но и солнечную радиацию. В то время, когда другие белые краски могут отражают солнечную радиацию до 85%, то новая разработка увеличивает этот процент до 99%. Такую краску разработали ученые из Университета Калифорнии (UCLA), сообщает ресурс Cell.

Специалисты поместили в формулу вместо обычного оксида титана барит и улучшенный политетрафторэтилен. Исследователи уверяют, что если покрасить дом или крышу новой краской, то он лучше будет охлаждаться за счет так называемого радиационного охлаждения. Авторы разработки заявляют, что это поможет значительно сэкономить на использовании кондиционеров.

Напомним, ученые объяснили, что зубная паста, как и другие подобные материалы, со временем твердеют. Ученые установили, что между частицами пасты образуются контакты, стабилизируя ее микроструктуру.