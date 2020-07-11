Охолоджуючу фарбу вигадали науковці. Фото: tyt.by

https://racurs.ua/ua/n140992-oholodjuuchu-farbu-rozrobyly-amerykanski-vcheni.html

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Нова фарба, яка допоможе істотно економити на охолодженні будівель, розроблена в Сполучених Штатах Америки.

Формула фарби дозволяє ефективно відбивати не лише сонячне світло, але й сонячну радіацію. У той час, коли інші білі фарби можуть відбивають сонячну радіацію до 85%, то нова розробка збільшує цей відсоток до 99%. Таку фарбу розробили вчені з Університету Каліфорнії (UCLA), повідомляє ресурс Cell.

Фахівці помістили у формулу замість звичайного оксиду титану барит та покращений політетрафторетилен. Дослідники запевняють, що якщо пофарбувати будинок чи дах новою фарбою, то він краще охолоджуватиметься за рахунок так званого радіаційного охолодження. Автори розробки заявляють, що це допоможе значно зекономити на використанні кондиціонерів.

Нагадаємо, науковці пояснили, що зубна паста, як й інші подібні матеріали, з часом твердіють. Учені встановили, що між частинками пасти утворюються контакти, стабілізуючи її мікроструктуру.