Спикер ВРУ Дмитрий Разумков. Фото: Слуга народа

https://racurs.ua/n141110-razumkova-poveselil-novyy-rekord-v-rade.html

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Второе внеочередное пленарное заседание парламента 14 июля длилось всего несколько минут.

В зале находились 343 народных депутата, а Разумков объявил о рассмотрении законопроекта № 3133 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах» и 13 альтернативных проектов закона. Об этом шла речь в трансляции заседания ВРУ.

Авторы законопроекта попросили отправить законопроект в комитет на повторное первое чтение. Такое решение поддержали 284 депутата.

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым. Самое короткое заседание в нашей истории, — отметил с улыбкой Разумков.



Таким образом парламентарии отправили на повторное первое чтение законопроект, который позволит уволить Артема Сытника с должности главы Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, 28 апреля комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.