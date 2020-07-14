Спікер ВРУ Дмитро Разумков. Фото: Слуга народу

https://racurs.ua/ua/n141110-razumkova-poveselyv-novyy-rekord-u-radi.html

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Друге позачергове пленарне засідання парламенту 14 липня тривало лише кілька хвилин.

У залі перебували 343 народних депутати, а Разумков оголосив про розгляд законопроекту № 3133 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах» та 13 альтернативних проектів закону. Про це йшлося в трансляції засідання ВРУ.

Автори законопроекту попросили відправити законопроект в комітет на повторне перше читання. Таке рішення підтримали 284 нардепи.

Позачергове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Саме коротке засідання в нашій історії, — зазначив із посмішкою Разумков.



Таким чином парламентарі відправили на повторне перше читання законопроект, який дозволить звільнити Артема Ситника з посади голови Національного антикорупційного бюро.

Нагадаємо, 28 квітня комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроект про звільнення директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника.