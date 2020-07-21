ВРУ приняла закон об инвестиционных нянях. Фото: ua.news

https://racurs.ua/n141430-zakon-ob-investicionnyh-nyanyah-za-osnovu-odobrila-verhovnaya-rada.html

Ракурс

Верховная Рада Украины 21 июля приняла за основу законопроект № 3760 «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями».

В первом чтении документ поддержали 244 народных депутата. Документ предусматривает ряд стимулов для инвестиционных проектов от 30 млн евро. Прямой инвестиционный договор между инвестором и правительством можно будет заключить на 15 лет. Соглашение сможет регулироваться международным правом, с возможностью международного арбитража. Об этом сегодня сообщили в Офисе президента.

Также закон предусматривает предоставление инвестору налоговых льгот — освобождение от уплаты налога на прибыль, освобождение от пошлины и НДС при ввозе на территорию Украины нового оборудования. Документ позволит упростить предоставление преимущественного права пользования земельным участком для реализации проекта с уплатой арендной платы за специальными условиями.

Согласно законопроекту, государственная поддержка может предоставляться, если размер инвестиций в проект составляет не менее 30 млн евро. Кроме того, предполагается, что срок реализации инвестпроекта не должен превышать пять лет.

Напомним, 19 мая законопроект о «инвестиционных нянях» в Украине откорректировали, учитывая пандемию коронавируса. Впервые о программе «инвестиционная няня» президент Украины Владимир Зеленский заявил на форуме в Давосе. Он пообещал, что иностранные инвесторы смогут получить налоговые каникулы по инвестиции.