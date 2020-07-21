ВРУ схвалила закон про інвестиційні няні. Фото: ua.news

https://racurs.ua/ua/n141430-zakon-pro-investyciyni-nyani-za-osnovu-uhvalyla-verhovna-rada.html

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Верховна Рада України 21 липня схвалила за основу законопроект № 3760 «Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями».

У першому читанні документ підтримали 244 народні депутати. Документ передбачає низку стимулів для інвестиційних проектів від 30 млн євро. Прямий інвестиційний договір між інвестором та урядом можна буде укласти на 15 років. Угода зможе регулюватись міжнародним правом з можливістю міжнародного арбітражу. Про це сьогодні повідомили в Офісі президента.

Також закон передбачає надання інвестору податкових пільг — звільнення від сплати податку на прибуток, звільнення від мита та ПДВ при ввезенні на територію України нового обладнання. Документ дозволить спростити надання переважного права користування земельною ділянкою для реалізації проекту зі сплатою орендної плати за спеціальними умовами.

Згідно із законопроектом, державна підтримка може надаватися, якщо розмір інвестицій у проект становить щонайменше 30 млн євро. Крім того, передбачається, що строк реалізації інвестпроекту не має перевищувати п’ять років.

Нагадаємо, 19 травня законопроект про «інвестиційні няні» в Україні відкоригували з огляду на пандемію коронавірусу. Вперше про програму «інвестиційна няня» президент України Володимир Зеленський заявив на форумі в Давосі. Він пообіцяв, що іноземні інвестори зможуть отримати податкові канікули за інвестиції.