Умер раненый боец ООС. Фото:

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Скончался один из двух раненых военнослужащих, которые 21 июля пострадали в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований Донбасса.

Защитник скончался в медицинском учреждении, осколочные ранения были очень тяжелыми. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В штабе уточнили, что с начала суток один украинских боец погиб, еще один получил ранения. В целом незаконные вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня.

Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и подчеркивает, что такие коварные действия российско-оккупационных войск не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание, — заверили в штабе ООС.

Напомним, 21 июля боевики применили минометы калибра 120 мм около населенного пункта Новотошковское, а возле Павлополя и Гнутово наемники били из автоматических гранатометов, станковых и ручных противотанковых гранатометов. В результате обстрела двое военных получили ранения, их оперативно доставили в медицинские учреждения.