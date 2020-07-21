Умер боец ООС, которого днем ранили боевики на Донбассеhttps://racurs.ua/n141435-umer-boec-oos-kotorogo-dnem-ranili-boeviki-na-donbasse.htmlРакурс
Скончался один из двух раненых военнослужащих, которые 21 июля пострадали в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований Донбасса.
Защитник скончался в медицинском учреждении, осколочные ранения были очень тяжелыми. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
В штабе уточнили, что с начала суток один украинских боец погиб, еще один получил ранения. В целом незаконные вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня.
Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и подчеркивает, что такие коварные действия российско-оккупационных войск не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание, — заверили в штабе ООС.
Напомним, 21 июля боевики применили минометы калибра 120 мм около населенного пункта Новотошковское, а возле Павлополя и Гнутово наемники били из автоматических гранатометов, станковых и ручных противотанковых гранатометов. В результате обстрела двое военных получили ранения, их оперативно доставили в медицинские учреждения.