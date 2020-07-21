Помер поранений боєць ООС. Фото: zik.ua

https://racurs.ua/ua/n141435-pomer-boiec-oos-yakogo-vden-poranyly-boyovyky-na-donbasi.html

Ракурс

Помер один із двох поранених військовослужбовців, які 21 липня постраждали внаслідок обстрілів з боку незаконних збройних формувань Донбасу.

Захисник помер в медичному закладі, осколкові поранення були дуже важкими. Про це повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

У штабі уточнили, що з початку доби один українських боєць загинув, ще один дістав поранення. Загалом незаконні збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.

Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна і наголошує, що такі підступні дії російсько-окупаційних військ не залишаться безкарними. За свої злочини ворог понесе заслужене покарання, — запевнили в штабі ООС.

Нагадаємо, 21 липня бойовики застосували міномети калібру 120 мм біля населеного пункту Новотошківське, а біля Павлополя та Гнутово найманці гатили з автоматичних гранатометів, станкових і ручних протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу двоє військових дістали поранення, їх оперативно доставили до медичних закладів.