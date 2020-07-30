Задержанных в Беларуси наемников «Вагнера» хочет экстрадировать СНБО

Боевики «Вагнера». Фото: eurasia.expert

https://racurs.ua/n141807-zaderjannyh-v-belarusi-naemnikov-vagnera-hochet-ekstradirovat-snbo.html

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Экстрадировать часть наемников российской частной военной компании Вагнера", которые 29 июля были задержаны в Беларуси, хотят в Украине.

Киев рассматривает возможность подачи запроса на выдачу уроженцев Украины, которые были среди задержанных боевиков «Вагнера». Об этом заявил заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос в эфире «5 канала».

А не рассмотреть ли нам такое предложение, чтобы они нам были выданы по экстрадиции? Этот вопрос обсуждается, каким образом это сделать. Это было бы неплохо, — сказал Кривонос.

Чиновник отметил, что он уже обращался с этим вопросом в Министерство иностранных дел Украины. Кривонос добавил, что экстрадиция усилила бы нормальные отношения Украины и Беларуси, дало бы толчок к улучшению отношений.

Напомним, 29 июля в Беларуси силовики задержали 32 боевиков частной военной компании Вагнера", известной своим участием в ряде конфликтов, которые ведет Россия, в том числе и на востоке Украины.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал задержание чрезвычайным происшествием и во время совещания с членами Совета безопасности поручил председателю КГБ Валерию Вакульчику обратиться с требованием к российским госорганам о предоставлении объяснений по этому поводу. Также власти Беларуси усилила контроль на границе с РФ после задержания под Минском российских наемников. Также в Беларуси решили тщательнее проверять участников массовых собраний.