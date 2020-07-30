Затриманих у Білорусі найманців «Вагнера» хоче екстрадувати РНБО

Бойовики «Вагнера». Фото: eurasia.expert

https://racurs.ua/ua/n141807-zatrymanyh-u-bilorusi-naymanciv-vagnera-hoche-ekstraduvaty-rnbo.html

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Екстрадувати частину найманців російської приватної військової компанії «Вагнера», які 29 липня були затримані в Білорусі, хочуть в Україні.

Київ розглядає можливість подачі запиту на видачу уродженців України, які були серед затриманих бойовиків «Вагнера». Про це заявив заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Сергій Кривонос в ефірі «5 каналу».

А чи не розглянути нам таку пропозицію, щоб вони нам були видані по екстрадиції? Це питання обговорюється, яким чином це зробити. Це було б непогано, — сказав Кривоніс.

Посадовець зазначив, що він вже звертався з цим питанням в Міністерства закордонних справ України. Кривонос додав, що екстрадиція посилила б нормальні відносини України і Білорусі, дало б поштовх до поліпшення відносин.

Нагадаємо, 29 липня у Білорусі силовики затримали 32 бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», відомої своєю участю у низці конфліктів, які веде Росія, зокрема й на сході України.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав затримання надзвичайною подією і під час наради з членами Ради безпеки доручив голові КДБ Валерію Вакульчику звернутися з вимогою до російських держорганів щодо надання пояснень із цього приводу. Також влада Білорусі посилила контроль на кордоні з РФ після затримання під Мінськом російських найманців. Також у Білорусі вирішили ретельніше перевіряти учасників масових зібрань.