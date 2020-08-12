Распространение коронавируса в Киеве набирает обороты (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n142365-rasprostranenie-koronavirusa-v-kieve-nabiraet-oboroty-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве набирает обороты. Статистика по распространению болезни в столице снова не радует — за минувшие сутки, 11 августа, медики обнаружили 182 новых случая заболевания.
Число больных коронавирусной инфекцией в Киеве продолжает расти ежедневно. 182 выявленных случая — лишь за прошедшие сутки, — написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Всего по состоянию на 12 августа в столице зафиксировали уже 9 тыс. 869 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Заболели:
86 женщин в возрасте от 19 до 85 лет;
83 мужчины в возрасте от 19 до 82 лет;
восемь девочек 2−13 лет
пять мальчиков 2−14 лет.
В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Все остальные находятся на самоизоляции. За минувшие сутки выздоровел 31 человек.
Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в:
Дарницком районе — 39;
Деснянском районе — 24;
Соломенском районе — 21;
Оболонском районе — 21.
Надевайте маску в общественных местах, в транспорте. Держите также социальную дистанцию, — отметил Кличко.
Мэр Киева также напомнил украинцам о необходимости частого мытья рук и использования антисептика.
Напомним, коронавирусное заболевание в Украине за сутки подтвердили у 1 тыс. 433 человек. 752 пациента выздоровели, а 19 — умерли от осложнений.