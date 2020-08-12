Распространение коронавируса в Киеве набирает обороты

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Ракурс

Коронавирус в Киеве набирает обороты. Статистика по распространению болезни в столице снова не радует — за минувшие сутки, 11 августа, медики обнаружили 182 новых случая заболевания.

Число больных коронавирусной инфекцией в Киеве продолжает расти ежедневно. 182 выявленных случая — лишь за прошедшие сутки, — написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Всего по состоянию на 12 августа в столице зафиксировали уже 9 тыс. 869 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

86 женщин в возрасте от 19 до 85 лет;

83 мужчины в возрасте от 19 до 82 лет;

восемь девочек 2−13 лет

пять мальчиков 2−14 лет.

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Все остальные находятся на самоизоляции. За минувшие сутки выздоровел 31 человек.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в:

Дарницком районе — 39;

Деснянском районе — 24;

Соломенском районе — 21;

Оболонском районе — 21.

Надевайте маску в общественных местах, в транспорте. Держите также социальную дистанцию, — отметил Кличко.



Мэр Киева также напомнил украинцам о необходимости частого мытья рук и использования антисептика.

Напомним, коронавирусное заболевание в Украине за сутки подтвердили у 1 тыс. 433 человек. 752 пациента выздоровели, а 19 — умерли от осложнений.