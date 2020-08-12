Поширення коронавірусу у Києві набирає обертів — коронавірус у Києві

Поширення коронавірусу у Києві набирає обертів (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n142365-poshyrennya-koronavirusu-u-kyievi-nabyraie-obertiv-infografika.htmlРакурс
Статистика поширення коронавірусу у Києві знову невтішна — за минулу добу, 11 серпня, медики виявили 182 нових випадки захворювання.
Кількість хворих на коронавірусну інфекцію в Києві продовжує зростати щодня. 182 виявлених випадки — тільки за минулу добу, — написав мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
Загалом станом на 12 серпня в столиці вже 9 тис. 869 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Захворіли:
86 жінок віком від 19 до 85 років;
83 чоловіка віком від 19 до 82 рокiв;
вісім дівчаток 2−13 років;
п’ять хлопчиків 2−14 років.
До лікарень столиці госпіталізувано 27 пацієнтів. Усі інші перебувають на самоізоляції. За минулу добу одужала 31 особа.
Найбільше випадків захворювання виявили у:
Дарницькому районі — 39;
Деснянському районі — 24;
Солом’янському районі — 21;
Оболонському районі — 21.
Одягайте маску в публічних місцях, у транспорті. Тримайте також соціальну дистанцію, — зазначив Кличко.
Мер Києва також нагадав українцям про необхідність частого миття рук та користування антисептиком.
Нагадаємо, коронавірусне захворювання в Україні за добу підтвердили у 1 тис. 433 осіб. 752 пацієнти одужали, а 19 — померли від ускладнень.