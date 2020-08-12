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Поширення коронавірусу у Києві набирає обертів — коронавірус у Києві

Поширення коронавірусу у Києві набирає обертів (ІНФОГРАФІКА)

12 сер 2020, 11:11
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Статистика поширення коронавірусу у Києві знову невтішна — за минулу добу, 11 серпня, медики виявили 182 нових випадки захворювання.

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію в Києві продовжує зростати щодня. 182 виявлених випадки — тільки за минулу добу, — написав мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Загалом станом на 12 серпня в столиці вже 9 тис. 869 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Динаміка захворюванності на коронавірус в Києві / Фото: РНБО

Динаміка захворюванності на коронавірус в Києві / Фото: РНБО

Захворіли:

  • 86 жінок віком від 19 до 85 років;

  • 83 чоловіка віком від 19 до 82 рокiв;

  • вісім дівчаток 2−13 років;

  • п’ять хлопчиків 2−14 років.

До лікарень столиці госпіталізувано 27 пацієнтів. Усі інші перебувають на самоізоляції. За минулу добу одужала 31 особа.

Найбільше випадків захворювання виявили у:

  • Дарницькому районі — 39;

  • Деснянському районі — 24;

  • Солом’янському районі — 21;

  • Оболонському районі — 21.

Динаміка захворюванності на коронавірус в Києві

Одягайте маску в публічних місцях, у транспорті. Тримайте також соціальну дистанцію, — зазначив Кличко.


Мер Києва також нагадав українцям про необхідність частого миття рук та користування антисептиком.

Нагадаємо, коронавірусне захворювання в Україні за добу підтвердили у 1 тис. 433 осіб. 752 пацієнти одужали, а 19 — померли від ускладнень.

Джерело: Ракурс


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