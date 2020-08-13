Леонид Кравчук. Фото: Рубрика

https://racurs.ua/n142447-peregovory-po-donbassu-mogut-perenesti-iz-minska-kravchuk-ispugalsya-protestov.html

Ракурс

Переговоры по Донбассу могут перенести из Минска из-за протестов в Беларуси. Не исключено, что Трехсторонняя контактная группа выберет для переговоров новую площадку.

О такой возможности заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, который сейчас является главой украинской делегации в ТКГ, в эфире «UA:Українське радіо».

По словам Кравчука, ТКГ будет искать другое место проведение переговоров, если в Минске не будет возможности работать. Первый президент Украины считает, что смена площадки не сможет повлиять на переговорный процесс.

Сначала были не минские соглашения — сначала была Женева, — заявил Кравчук.

По мнению первого президента Украины, площадкой для переговоров может послужить любое нейтральное государство. Например, Швеция. Кравчук считает, что Швеция не откажет, если ее попросить об этом.

Кравчук также добавил, что Беларусь не является стороной переговоров по Донбассу, поэтому ТКГ ничего не теряет в случае изменения места проведения переговоров.

Как ранее писал «Ракурс», Кравчук предлагает для оккупированных территорий Донбасса применять формулировку «особый режим административного управления». По его мнению, формулировка «особый статус» не слишком подходит для интеграции в украинское законодательство.