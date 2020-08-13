Леонід Кравчук. Фото: Рубрика

https://racurs.ua/ua/n142447-peregovory-po-donbasu-mojut-perenesty-z-minska-kravchuk-zlyakavsya-protestiv.html

Ракурс

Переговори по Донбасу можуть перенести з Мінська через протести в Білорусі. Не виключено, що Тристороння контактна група вибере для переговорів новий майданчик.

Про таку можливість заявив перший президент України Леонід Кравчук, який зараз є головою української делегації в ТКГ, у ефірі «UA: Українське радіо».

За словами Кравчука, ТКГ буде шукати інше місце проведення переговорів, якщо у Мінську не буде можливості працювати. Перший президент України вважає, що зміна майданчика не зможе вплинути на переговорний процес.

Спочатку були не мінські угоди — спочатку була Женева, — заявив Кравчук.

На думку першого президента України, майданчиком для переговорів може стати будь-яка нейтральна держава. Наприклад, Швеція. Кравчук вважає, що Швеція не відмовить, якщо її попросити про це.

Кравчук також додав, що Білорусь не є стороною переговорів по Донбасу, тому ТКГ нічого не втрачає у разі зміни місця проведення переговорів.

Як раніше писав «Ракурс», Кравчук пропонує для окупованих територій Донбасу застосовувати формулювання «особливий режим адміністративного управління». На його думку, формулювання «особливий статус» не дуже підходить для інтеграції в українське законодавство.