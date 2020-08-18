Бурить скважины в заповедной зоне Аляски планируют в США

Аляска. Фото: Телеканал Царьград

https://racurs.ua/n142609-burit-skvajiny-v-zapovednoy-zone-alyaski-planiruut-v-ssha.html

Ракурс

Администрация США разрешила добычу нефти в природоохранной зоне Arctic National Wildlife Refuge на Аляске.



Об этом заявил министр внутренних дел США Дэвид Бернхардт в интервью The Wall Street Journal.

Он рассказал, что в правительстве верят в то, что бурение будет проводиться в соответствии с экологическими стандартами и без вреда природе. Он отметил, что важно, чтобы этот процесс проходил ответственно.

В свою очередь защитники природы, которые встретили такое решение протестами, заявили, что намерены добиваться запрета на добычу нефти в этом регионе.

Эко-активисты заявляют, что нефть обвалилась, а климат находится в критическом состоянии, поэтому позволять существовать таким проектам в нетронутом уголке США — преступление против уникальных видов растений и животных, которые развивались там веками.

Сообщается, что протестующие планируют оспаривать разрешение на добычу нефти на Аляске в суде, связаться с Конгрессом и оказать давление на нефтяные компании, чтобы предотвратить добычу полезных ископаемых в заповедных зонах Аляски.

Напомним, ранее мы сообщали, что цена нефти Brent на фоне слухов о второй волне коронавируса опустилась ниже 38 долл. Цены снижаются из-за роста числа заболеваний в США и слухов о высокой вероятности второй волны COVID-19.