Бурить скважины в заповедной зоне Аляски планируют в США

Бурить скважины в заповедной зоне Аляски планируют в СШАhttps://racurs.ua/n142609-burit-skvajiny-v-zapovednoy-zone-alyaski-planiruut-v-ssha.htmlРакурс
Администрация США разрешила добычу нефти в природоохранной зоне Arctic National Wildlife Refuge на Аляске.
Об этом заявил министр внутренних дел США Дэвид Бернхардт в интервью The Wall Street Journal.
Он рассказал, что в правительстве верят в то, что бурение будет проводиться в соответствии с экологическими стандартами и без вреда природе. Он отметил, что важно, чтобы этот процесс проходил ответственно.
В свою очередь защитники природы, которые встретили такое решение протестами, заявили, что намерены добиваться запрета на добычу нефти в этом регионе.
Эко-активисты заявляют, что нефть обвалилась, а климат находится в критическом состоянии, поэтому позволять существовать таким проектам в нетронутом уголке США — преступление против уникальных видов растений и животных, которые развивались там веками.
Сообщается, что протестующие планируют оспаривать разрешение на добычу нефти на Аляске в суде, связаться с Конгрессом и оказать давление на нефтяные компании, чтобы предотвратить добычу полезных ископаемых в заповедных зонах Аляски.
Напомним, ранее мы сообщали, что цена нефти Brent на фоне слухов о второй волне коронавируса опустилась ниже 38 долл. Цены снижаются из-за роста числа заболеваний в США и слухов о высокой вероятности второй волны COVID-19.