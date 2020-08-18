Бурити свердловини в заповідній зоні Аляски планують у США

Аляска. Фото: Телеканал Царьград

https://racurs.ua/ua/n142609-buryty-sverdlovyny-v-zapovidniy-zoni-alyasky-planuut-u-ssha.html

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Адміністрація США дозволила видобуток нафти в природоохоронній зоні Arctic National Wildlife Refuge на Алясці.

Про це розповів міністр внутрішніх справ США Девід Бернхардт в інтерв’ю The Wall Street Journal.

Він заявив, що в уряді вірять у те, що буріння буде проводитися згідно з екологічними стандартами і без шкоди для природи Аляски. Він зазначив, що важливо, щоб цей процес проходив відповідально.

Зі свого боку захисники природи, які зустріли таке рішення протестами, заявили, що мають намір добиватися заборони на видобуток нафти в цьому регіоні.

Еко-активісти заявляють, що ціни на нафту впали, а клімат перебуває в критичному стані, тому давати змогу існувати таким проектам у незайманому куточку США — злочин проти рідкісних видів рослин і тварин, які розвивалися там століттями.

Повідомляється, що учасники протесту планують оскаржити дозвіл на видобуток нафти на Алясці в суді, зв’язатися з Конгресом і чинити тиск на нафтові компанії, щоби запобігти видобутку корисних копалин у заповідних зонах Аляски.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ціна нафти Brent на тлі чуток про другу хвилю коронавірусу опустилася нижче 38 дол. Ціни знижуються через зростання числа захворювань у США й чуток про високу ймовірність другої хвилі COVID-19.