Стала известна дата подготовительного заседания суда по делу Шеремета

Дело Шеремета. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n142691-stala-izvestna-data-podgotovitelnogo-zasedaniya-suda-po-delu-sheremeta.html

Ракурс

Дело Шеремета будет рассматриваться на подготовительном заседании в Шевченковском районном суде Киева 25 августа.

К рассмотрению дела привлекут коллегию судей. Об этом в Facebook сообщил руководитель юридической фирмы «Сенс Консалтинг» Леонид Маслов.

Председателем коллегии судей назначили Оксану Голуб.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. 12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в убийстве подозревают музыканта Антоненко, врача Кузьменко и военную медсестру Дугарь.

11 августа суд изменил Кузьменко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, а уже 18 августа обвинительный акт вручили двум подозреваемым — Кузьменко и Антоненко.

Дугарь и ее адвокаты отказались от вручения обвинительного акта из-за того, что прокурор хотел вручить документ без открытия всех оригиналов экспертиз и других материалов, а также без оценки доказательств защиты, содержащихся в ходатайстве о прекращении дела.