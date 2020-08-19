Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Справа Шеремета. Фото: Фокус

Стала відома дата підготовчого засідання суду у справі Шеремета

19 сер 2020, 16:46
999

Справа Шеремета буде розглядатися на підготовчому засідання в Шевченківському районному суді Києва 25 серпня.

До розгляду справи залучать колегію суддів. Про це у Facebook повідомив керівник юридичної фірми «Сенс Консалтинг» Леонід Маслов.

Головою колегії суддів призначили Оксану Голуб.


Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що у вбивстві підозрюють музиканта Антоненка, лікаря Кузьменко та військову медсестру Дугарь.

11 серпня суд змінив Кузьменко запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, а вже 18 серпня обвинувальний акт вручили двом підозрюваним — Кузьменко та Антоненку.

Дугарь та її адвокати відмовилися від отримання обвинувального акту через те, що прокурор хотів вручити документ без відкриття усіх оригіналів експертиз та інших матеріалів, а також без оцінки доказів захисту, що містяться у клопотанні про припинення справи.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿