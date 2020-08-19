Стала відома дата підготовчого засідання суду у справі Шеремета

Справа Шеремета. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n142691-stala-vidoma-data-pidgotovchogo-zasidannya-sudu-u-spravi-sheremeta.html

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Справа Шеремета буде розглядатися на підготовчому засідання в Шевченківському районному суді Києва 25 серпня.

До розгляду справи залучать колегію суддів. Про це у Facebook повідомив керівник юридичної фірми «Сенс Консалтинг» Леонід Маслов.

Головою колегії суддів призначили Оксану Голуб.

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що у вбивстві підозрюють музиканта Антоненка, лікаря Кузьменко та військову медсестру Дугарь.

11 серпня суд змінив Кузьменко запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, а вже 18 серпня обвинувальний акт вручили двом підозрюваним — Кузьменко та Антоненку.



Дугарь та її адвокати відмовилися від отримання обвинувального акту через те, що прокурор хотів вручити документ без відкриття усіх оригіналів експертиз та інших матеріалів, а також без оцінки доказів захисту, що містяться у клопотанні про припинення справи.