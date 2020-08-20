Дональд Трамп, фото: RT

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Президент США Дональд Трамп хотел обменять Пуэрто-Рико (территорию на Карибских островах, находящуюся на правах самоуправления под юрисдикцией США) на Гренландию (автономную учредительную страну в составе Королевства Дания, расположенную между Северо-Ледовитым и Атлантическим океаном).

Об этом Трамп заявлял в кулуарах в 2018 году, однако дальше разговоров это дело не пошло, сообщает NBC News со ссылкой на бывшего сотрудника Министерства внутренней безопасности США Майлза Тейлора.

Отмечается, что желание обменяться с Данией территориями Трамп выразил после опустошения острова в 2017 году ураганами, которые унесли жизни тысяч людей и еще десятки тысяч оставили без крыши над головой.

По словам Тейлора, он не воспринимал эти слова Трампа как шутку. Тейлор отметил, что Трамп назвал «Пуэрто-Рико грязным, а людей там — бедными».

Эти люди пытались наладить свою жизнь после самого худшего стихийного бедствия, которое мы видели в жизни, а он их президент. Он должен был заступиться за них, а не пытаться продать другой стране, — подчеркнул Тейлор.



В то же время специальный представитель Белого дома по вопросам о восстановлении Пуэрто-Рико Питер Браун заявил, что «никогда не слышал, чтобы президент сказал нечто подобное» и заверил, что Трамп «поддерживает беспрецедентные усилия по оказанию чрезвычайной помощи и восстановления, которые начало федеральное правительство для Пуэрто-Рико».

Напомним, в 2019 году американские СМИ сообщали, что Трамп уже хочет приобрести Гренландию в Дании.