Дональд Трамп, фото: RT

https://racurs.ua/ua/n142726-tramp-planuvav-obminyaty-puerto-ryko-na-grenlandiu-zmi.html

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Президент США Дональд Трамп хотів обміняти Пуерто-Рико (територію на Карибських островах, що перебуває на правах самоуправління під юрисдикцією США) на Гренландію (автономну установчу країну в складі Королівства Данія, розташовану між Північно-Льодовитим та Атлантичним океаном).

Про це Трамп заявляв у кулуарах у 2018 році, проте далі розмов ця справа не пішла, повідомляє NBC News з посиланням на колишнього співробітника Міністерства внутрішньої безпеки США Майлза Тейлора.

Зазначається, що бажання обмінятися з Данією територіями Трамп висловив після спустошення острову у 2017 році ураганами, які забрали життя тисяч людей та ще десятки тисяч залишили без даху над головою.

За словами Тейлора, він не сприймав ці слова Трампа як жарт. Тейлор зазначив, що Трамп назвав «Пуерто-Рико брудним, а людей там — бідними».

Ці люди намагалися налагодити своє життя після найгіршого стихійного лиха, яке ми бачили у житті, а він їхній президент. Він мав заступитися за них, а не намагатися продати іншій країні, — наголосив Тейлор.



Водночас спеціальний представник Білого дому з питань про відновлення Пуерто-Рико Пітер Браун заявив, що «ніколи не чув, щоб президент сказав щось подібне» і запевнив, що Трамп «підтримує безпрецедентні зусилля щодо надання надзвичайної допомоги та відновлення, які розпочав федеральний уряд для Пуерто-Рико».

Нагадаємо, у 2019 році американські ЗМІ повідомляли, що Трамп вже хоче придбати Ґренландію в Данії.