Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
22 августа празднуют День святого апостола Матвея. Фото: clutch.ua

22 августа празднуют День святого апостола Матвея

21 авг 2020, 22:52
999

22 августа Православная церковь чтит память святого Матвея — одного из учеников Иисуса, который стал одним из 12 апостолов. Предания рассказывают, что Матфей был одним из 70 лучших учеников Иисуса, помогал больным и изгонял бесов из людей.

Наши предки верили, что в день Матвея к коровьему вымени прикрепляется большое количество змей, которые высасывают молоко. Именно поэтому 22 августа старались не выпускать скот из хлева, а хозяйки в этот день нельзя было доить корову в одиночестве. Подойник не ставили на стул или бочку, считалось, что вследствие этого молоко у коровы может исчезнуть.

Кроме того, по народным приметам в этот день заканчивается летнее тепло, поэтому этот день еще называют Матвей Ненастный.

Народные приметы и традиции на 22 августа:

  • Южный ветер с вихрями на Матвея — к снежной зиме.
  • Обильная роса утром 22 августа предвещает солнечный и теплый день.
  • Матвей непогоду подпускает — осень становится ближе.

В мире 22 июля отмечают День независимости Мали и Болгарии, День без автомобилей, День осеннего равноденствия, Всемирный день защиты слонов Всемирный день носорога, День Хоббита в США, День белого шоколада.


22 августа в истории:

  • 1485 год — состоялась битва при Босворте войны Алой и Белой роз.
  • 1770 год — капитан Джеймс Кук во время своей первой кругосветной экспедиции высадился на восточном побережье Австралии, которое назвал Новым Южным Уэльсом и объявил владением британской короны.
  • 1864 год — подписана первая Женевская конвенция, образовано общество Красного креста.
  • 2006 год — катастрофа российского самолета Ту-154 в Донецкой области. Тогда погибло 170 человек.

Напомним, 21 августа христиане чтят память Мирона Критского. На Руси этот день называли Ветрогоном, потому что в этот день часто случались сильные ветра.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров