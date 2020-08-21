22 августа празднуют День святого апостола Матвея. Фото: clutch.ua

https://racurs.ua/n142817-22-avgusta-prazdnuut-den-svyatogo-apostola-matveya.html

Ракурс

22 августа Православная церковь чтит память святого Матвея — одного из учеников Иисуса, который стал одним из 12 апостолов. Предания рассказывают, что Матфей был одним из 70 лучших учеников Иисуса, помогал больным и изгонял бесов из людей.

Наши предки верили, что в день Матвея к коровьему вымени прикрепляется большое количество змей, которые высасывают молоко. Именно поэтому 22 августа старались не выпускать скот из хлева, а хозяйки в этот день нельзя было доить корову в одиночестве. Подойник не ставили на стул или бочку, считалось, что вследствие этого молоко у коровы может исчезнуть.

Кроме того, по народным приметам в этот день заканчивается летнее тепло, поэтому этот день еще называют Матвей Ненастный.

Народные приметы и традиции на 22 августа:

Южный ветер с вихрями на Матвея — к снежной зиме.

Обильная роса утром 22 августа предвещает солнечный и теплый день.

Матвей непогоду подпускает — осень становится ближе.

В мире 22 июля отмечают День независимости Мали и Болгарии, День без автомобилей, День осеннего равноденствия, Всемирный день защиты слонов Всемирный день носорога, День Хоббита в США, День белого шоколада.

22 августа в истории:

1485 год — состоялась битва при Босворте войны Алой и Белой роз.

1770 год — капитан Джеймс Кук во время своей первой кругосветной экспедиции высадился на восточном побережье Австралии, которое назвал Новым Южным Уэльсом и объявил владением британской короны.

1864 год — подписана первая Женевская конвенция, образовано общество Красного креста.

2006 год — катастрофа российского самолета Ту-154 в Донецкой области. Тогда погибло 170 человек.

Напомним, 21 августа христиане чтят память Мирона Критского. На Руси этот день называли Ветрогоном, потому что в этот день часто случались сильные ветра.